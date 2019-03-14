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Sakarya'dan Kısa Kısa

20 dakika önce

28 Şubat Platformu Başkanı ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Arif Çelenk ve üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti.

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28 Şubat Platformu Başkanı ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Arif Çelenk ve üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette çiçek takdiminde bulunan ASDER yöneticileri, Durmuş'a her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı'ndan ziyaret

Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak'ı makamında ziyaret etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Başkan Burak'a yeni görevi dolayısıyla başarı diledi.

Burak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Paça'ya teşekkür etti.

Fatih MTAL'den huzurevine ziyaret

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü İrfan Karaçayır, müdür yardımcısı Faruk Aydın, öğretmenleri Mukaddes Yazıcı, Tuba Arslantaş, Okul Aile Birliği Başkanı Semra Koçdemir ile Hendek Melek Nişancı Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında okul velileri tarafından hazırlanan ikramlar ve Okul Aile Birliği katkılarıyla alınan hediyeler öğrenciler aracılığıyla huzurevi sakinlerine sunuldu.

Huzurevi sakinleri arasında geçen sohbet sonrasında öğrenciler müzik ziyafeti sundu.

Söyleşi ve imza günü OSM'de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, yazar Güray Süngü'nün "İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır" kitabının söyleşisi ve imza günü programıyla devam edecek.

15 Mart Cuma günü Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:19 Kaynak: AA

28 Şubat, Fazilet Durmuş, Asder, Güncel
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