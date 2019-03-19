Sakarya'dan Kısa Kısa

Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 70 kilogramda ringe çıkan Sakaryalı Fatih Baki Çiftçi, Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 70 kilogramda ringe çıkan Sakaryalı Fatih Baki Çiftçi, Türkiye Şampiyonu oldu.



Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği 2019 Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.



Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen ve 13 sıklette madalya dağıtılan şampiyonaya 51 ilden 490 sporcu katıldı.



Yarışmaya Sakarya bölgesinden katılan ve sıkletinde şampiyon olan Çiftçi, nisan ayında yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



- Satrançta şampiyonlar belli oldu



Sakarya Okul Sporları programı çerçevesinde yıldız yaş grubu içinde gerçekleşen Yıldızlar Satranç Turnuvası, dereceye giren öğrencilerin belirlenmesiyle sona erdi.



Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen turnuva 2 gün sürdü. 6 turluk mücadele neticesinde Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu birinci, Özel Erenler Güneş Ortaokulu ikinci ve Yenikent Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi üçüncü oldu.



Yıldız kızlar genel kategorisinde ise Adapazarı Özel Enka Ortaokulu birincilik, Atikehanım Ortaokulu ikincilik ve Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu üçüncülük elde etti.



- Sakaryalı yüzücüler AnaLig'de yarı final grubuna yükseldi



Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarında, Sakarya Yüzme İl Karması Kız ve erkek takımları hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olarak yarı final grubuna yükseldi.



Edirne'de düzenlenen ve 9 farklı ilin katıldığı yarışlarda Sakarya Kız Yüzme Karması 268 puanla, Erkek Yüzme Karması ise 250 puanla birinci oldu.



Antrenmanlarına Sakarya Yüzme Havuzunda devam eden sporcular, AnaLig'de 27-28 Nisan tarihlerinde Tekirdağ, Kayseri, Sinop ve Elazığ illerinde düzenlenecek yarı final müsabakalarında yarışacak.



Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, yarışmalarda dereceye giren sporcuları kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti

Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu