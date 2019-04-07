Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, 31 Mart seçimlerinin ardından Sakaryalılara yönelik teşekkür mesajı yayımladı. 5 Nisan
Cuma günü mazbatasını alan ve Büyükşehir Belediyesi'nde tebrikleri kabul eden Yüce, tüm Sakarya'nın hizmetinde olacağını belirterek, 31 Mart seçimlerinde gösterilen yakın ilgiden dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti.
Yüce, mesajında, "31 Mart seçimleri münasebetiyle göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı tüm Sakaryalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bize oy veren ya da vermeyen bütün hemşehrilerimizin hizmetinde olacağımı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Sakarya; berekettir, hürmettir, kardeşliktir, izzettir ve Sakarya'ya hizmet gerekir. Bu anlayışla Sakaryamıza gece gündüz demeden hizmeti kendimize görev bilip, gereğini yapacağız." ifadelerine yer verdi.
Yüce'ye ziyaret
Yüce, Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi" programı için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri
eski Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
ve Prof. Dr. Mehmet Görmez
'i makamında konuk etti.
SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın da yer aldığı ziyarette, Bardakoğlu ile Görmez, Yüce'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce ise İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği programın güzel sonuçlara vesile olacağını belirterek, ilmi çalışmaları önemsediklerini ve destekler sunacaklarını dile getirdi.
"Mutlu evlilik atölyesi" açılıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından aile hayatının korunması amacıyla "Mutlu evlilik atölyesi" hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda 5 hafta boyunca uzman kişiler tarafından mutlu bir yuva kurmak isteyen aileler kurslara bekleniyor. Başvurular 8 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 19 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, yaptığı açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çatısı altında her kesimden insanın istifade edebileceği projeler ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sakarya'da uyguladığımız sosyal belediyecilik uygulamaları ile birçok belediyeye örnek oluyoruz. Toplumun istikbalinin, aile kurumunun güçlü olmasıyla yakından ilgili olduğunun farkındayız. Bu bilinç ile aile ve çocuklara yönelik birçok proje yürütüyoruz. Sosyal bir varlık olan insan için aile hayatı ne kadar önemli ve gerekli ise toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar önemlidir. Bir toplumun sağlıklı ve huzurlu olması, her şeyden önce aile yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Beş hafta sürecek eğitimler kapsamında, çiftler arası iletişim, bütçe yönetimi, akrabalık ilişkileri, dinimizde evlilik hayatı, öfke kontrolü, kendini ve eşini tanıma, evlilikte çatışmaya sebep olan gerçekler, evlilikte çatışmaları sonlandırma biçimleri, kadın ve erkek psikolojisi, gibi konular işlenecek."
Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Büyükşehir Belediyesi Adapazarı
SGM Mutfak Atölyesi öğrencileri 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürdü.
SGM Mutfak sınıfı öğrencileri, günün sonunda kendi hazırladığı sağlıklı sandviçleri yedi.