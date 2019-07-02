Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Kom Şubeye bağlı ekipler, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ile Hendek Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda bir otomobilde arama yaptı.
Yapılan arama sonrası aracın ön kaputuna gizlenmiş üç tabanca ve suçta kullanıldığı veya suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 113 lira ele geçirildi.
Araçta bulunan S.A. ve G.K.D. gözaltına alındı.
Sapanca Yaz Spor Okulları açılıyor
Sapanca Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz spor okulları, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.
Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yaptığı yazılı açıklamada, yaz spor okullarının 6 Temmuz saat 10.00'da Kapalı Spor Salonu'nda açılış töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.
Yaz dönemi boyunca çocuklara ücretsiz eğitim verileceği bilgisini veren Özen, "Yaz spor okulları gençlerimizin yaz tatillerini en iyi ve en sağlıklı şekilde geçirmelerini, serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefliyor. 13 branşta 550 sporcunun katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan yaz spor okullarına tüm halkımızı davet ediyor, genç sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hendek Belediyesinden anket çalışması
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçenin gelecek 5 yılına ışık tutması planlanan bir anket çalışması başlattıklarını ifade etti.
Babaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.
Belediyenin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmetlerini, çalışmalarını ve faaliyetlerini belirlemek için 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama süreci kapsamında anket çalışması başlattıklarını ifade eden Babaoğlu, şunları kaydetti:
"Hendeklilerin görüş ve önerilerini almak, stratejik planı Hendeklilerin taleplerine göre şekillendirmek için anket.hendek.bel.tr üzerinden anket çalışması başlattık. Hendek halkının kendisine sunulacak hizmetleri, çalışmaları ve faaliyetleri belirleme hakkı vardır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli ve önemli. Önümüzdeki 5 yılımıza ışık tutacak bu anket çalışmasının sonuçları bize yön verecek. Vatandaşlarımızın anketimize katılım sağlaması katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği bizim için çok değerli."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:55 Kaynak: AA
Jandarma, Sakarya, Güncel
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