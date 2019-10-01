Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katıldı.

İstanbul'da düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek foruma Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra çok sayıda büyükşehir belediye başkanı, kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri, STK'lar, akademisyenler, finans, sanayi, teknoloji ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Paydaşlar arasında bilgi, deneyim paylaşımı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kentsel hizmetler, kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların hedeflendiği forumda Ekrem Yüce, ilk kez düzenlenen forumun yerel yönetimlerin ortak değerler üretmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Gazeteci Oğuz Haksever'in moderatörlüğünü yaptığı "21.Yüzyıl Kent Vizyonları" adlı oturumda konuşan Yüce, "Bugün nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası artık kentlerde yaşıyor. Her ne kadar uzun yıllardır kentli nüfusumuz köylü nüfusumuzdan fazla olsa da hala kent hayatına adapte olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Çarpık kentleşme, yetersiz alt ve üst yapı sorunları, ulaşım gibi pek çok sorun yatay göçlerle beraber kentlerin ortak sorunu haline geldi. Kentlere yığılan nüfusun, kentin tarihsel ve kültürel değerleri çerçevesinde günlük yaşama uyum sağlamasına yönelik çalışmalara öncelik ve önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ortak bir kent kültürü oluşturulmadan, sosyal, kültürel çalışmalar, altyapı, üst yapı, ulaşım ile ilgili yapılan bütün çalışmalar eksik kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Sanayi ve Ticaret Şehri Sakarya" fotoğraf sergisi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen "Sanayi ve Ticaret Şehri Sakarya" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde sergilenmeye başladı.

Öğrenciler ve akademisyenlerden ilgi gören sergi, SATSO, SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü ile 21 Gün 36 Derece İş Topluluğu organizasyonu ile düzenlendi.

Sergi ile ilgili bilgi veren İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, özellikle öğrencilerin dikkatine sunmak için 2019 Mayıs ayında düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan bir sergi açtıklarını anlattı.

SAÜ İşletme Fakültesi A Blok Zemin katındaki serginin iki hafta süreceğini belirtildi.

Vali Nayir huzurevi sakinleriyle kahvaltıda buluştu

Sakarya Valiliği himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Hendek Melek Nişancı Huzurevi sakinleri onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve kurum yetkilileri katıldı.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, büyüklerin kutsal bilinmesi, onlara hürmet edilmesi ve onların hizmetinin görülmesinin inancın yüklediği önemli görevlerden birisi olduğunu vurguladı.