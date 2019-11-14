Sakarya'dan kısa kısa

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile mülteci öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda "Müzik Atölyesi" sınıfı açtı.

Sosyal uyumun desteklenmesi amacıyla Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda öğrencilerin kullanımına açılan sınıfta Türk ve mülteci öğrencilerin müziğin birleştirici gücü ile bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Çeşitli müzik aletlerinin bulunduğu ve müzik faaliyetlerinin yapılacağı sınıfın açılışına, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, MUDEM Genel Koordinatörü Safa Karataş ve Sakarya Merkez Yöneticisi Necmettin Yemiş katıldı.

Sapanca Turizm MYO'dan sosyal sorumluluk projesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksek Okulu (MYO), Turizm ve Seyahat Hizmetleri birinci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocukla bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocukları Sapanca Park Otel'de ağırlayan öğrenciler, çocuklarla kahvaltı yaptıktan sonra oyun oynadı.

Çocuklarla eğlenceli bir hafta sonu geçiren öğrenciler daha sonra sevgi çocuklarına çeşitli hediye verdi.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan öğrencilere "Ara Tatil" hediyesi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili olan 18-22 Kasım'da öğrenciler için yüzmeden sinemaya, söyleşiden, çocuk şenliğine kadar birçok etkinlik hazırladıklarını bildirdi.

Babaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, karnesiz ilk ara tatilde öğrenciler için sinemadan, yüzmeye, oyun alanlarından söyleşiye kadar birçok program hazırlandığını ifade etti.

Öğrencilere sosyal etkinlerle dolu bir hafta geçirmelerini dileyen Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin keyifli bir hafta geçirmelerini arzu ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize bol bol eğlenecekleri bir hafta diliyorum. Programlar kapsamında hafta boyunca öğrencilerimizi yüzme havuzunda ağırlayacağız. Ayrıca hafta boyunca okul öncesi-ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Ticaret Merkezi Konferans salonunda sinema gösterimleri olacak. Etkinliklerimiz 20-21 Kasım'da Atatürk Kapalı Spor Salonu bahçesinde düzenlenecek çocuk şenliği ile taçlanacak. Ayrıca son olarak 22 Kasım saat 15.00'te lise öğrencileriyle söyleşimiz olacak."

Babaoğlu, ücretsiz düzenlenecek etkinliklere tüm öğrencileri davet etti.