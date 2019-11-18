Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diaspora Araştırmaları Merkezi (DİAM) tarafından "Barış Pınarı Harekatı ve Geri Dönüş" paneli düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü DİAM Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bezci yaptı.

SAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Balcı, buradaki konuşmasında Türkiye'nin son 15 yılda Batı ile yaşadığı kırılma noktalarını ele aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Kurt ise Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ne tür değişikliler yapıldığını ve ardından harekatın durdurulması sürecini anlattı.

Suriyeli mültecilere önceleri savaştan kaçan insanlar olarak bakıldığını söyleyen Kurt, ancak günümüzde artık mültecilerin entegrasyon sorununun konuşulduğunu ve mültecilerin geri dönüşünün nasıl olacağının tartışılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin de kurulması planlanan güvenli bölgenin ne olduğu ve nasıl işleyeceği konularına değindi.

Güvenli bölgeye yerleşecek ve burada yaşayacak kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret eden Alptekin, "Türkiye'de 4 milyon kadar Suriyeli sığınmacı var. Bazısı sığınmacı diyor, bazısı mülteci diyor, aslında burada hukuken geçici misafirler, mülteci değiller." ifadesini kullandı.

DİAM araştırma asistanı Şebnem Korkmaz da Suriyeli sığınmacılar üzerine yaptığı araştırma ve yüz yüze gerçekleştirdiği mülakat çalışmaları konusunda sunum yaptı.

Başkan Yüce: "Dev sektörde Sakarya'nın payı daha da artacak"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11. Eurasia Plant Fair Flower Show İstanbul Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarına katıldı.

İstanbul Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-16 Kasım'da gerçekleştirilen Avrasya'nın en büyük ihtisas fuarına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, Sakarya Fidan ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Erol Aydın, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik ile Büyükşehir orman ve ziraat mühendisleri katıldı.

Aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından birçok misafirin yer aldığı fuarda Sakarya Fidan ve Peyzaj A.Ş'nin açtığı stant ilgi gördü.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, süs bitkilerinden çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği uluslararası fuarın kent için hayırlı olmasını dileyerek, "150 milyon dolarlık dev sektörde şehrimizin payını daha da artırmayı hedefliyor, peyzaj ve süs bitkiciliği alanında öncü yapmaya çalışıyor, projeler üretiyoruz. Dış mekan süs bitkilerine ve peyzaja verilen önemin dünya genelinde arttığı şu yıllarda hedefimiz, Sakarya'yı süs bitkiciliği ve peyzaj alanında ülkemizin en büyük ihracatçısı, dünyanın da en verimli üreticisi konumuna getirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.