Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kutlanacak.

Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Düzenlenecek programda Engelsiz Hobi Kursu'nda öğrenim gören engelli öğrencilerin, yıl boyu el emeğiyle ortaya çıkardığı eserlerden oluşan bir sergi sunulacak. Ayrıca Engelsiz Drama Ekibi ve Engelsiz Koro tarafından da sahne performansı gerçekleştirilecek.

Çocuk Hakları Haftası SGM'de kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde "Çocuğum Haklıyım" sloganıyla Çocuk Hakları Haftası kutlandı.

Resim sergisinin yanı sıra Dünya Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili animasyon film gösteriminin yapıldığı etkinlikte SGM öğrencileri tarafından gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Çocuk Akademisi ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza bir güzel çalışmayı daha hediye edeceğiz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmaya, onların mutluluklarını paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kulladı.

Programa, İŞKUR Müdürü Tekin Kaya, İl Göç İdaresi Müdüresi Hülya Korkut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Koruma Komisyonu İl Sekreterya Sorumlusu ve Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Caferi Tayyar İğdir, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Elif Erdem Düzgün, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Bölgesel Kros Ligi sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bölgesel Kros Liginin final yarışmaları Donatım Park'ta gerçekleştirildi.

Geniş katılımlı altyapı yarışmasının finallerinde büyük heyecan yaşandı. Etkinlikte, 57 takımdan 269 atlet 4 farklı kategoride yarıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir altyapı yarışmasının kentte yapılmasının kendisini gururlandırdığını belirterek, "Türkiye'mizin her bölgesinden buraya yüzlerce gencimiz geldi. Bizler spora ve sporun altyapısını çok önemsiyoruz bu konuda çalışma yaparken bu hususa azami dikkat gösteriyoruz. Heyecan verici yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, spor hayatlarında büyük başarılar diliyorum." dedi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Başkan Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.