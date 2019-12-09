Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) Mobil Uygulaması, yenilenerek hizmete sunuldu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Android ve IOS platformlarında kullanıma sunulan "SABİS Mobil" resmi uygulaması, Google Play ve Apple Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

Kullanıcılar, önceki sürüme göre birçok yenilik barındıran sisteme SABİS kullanıcı adı ve şifresini girerek giriş yapabiliyor. SABİS Mobil'de ana sayfada dersler, ders programı, yemek kartı, yemek menüsü, duyurular, telefon rehberi ve görüş bildir modülleri yer alıyor.

Öğrenciler "Dersler" modülünde seçtikleri dersleri görebiliyor, "Ders Programı" modülünde ise ders saatlerine erişebiliyor. "Yemek Menüsü" modülünde günün menüsü yer alırken, "Yemek Kartı" modülünde kullanıcılar kimlik kartlarında yüklü olan güncel bakiyelerini yine bu uygulamayla öğrenebiliyorlar.



"Duyurular" modülünde ise kullanıcılar, üniversitenin ana sayfasındaki duyurulara erişebilirken, yine aynı modül içinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alabiliyor. "SAÜ Rehber" ve "Görüş Bildir" modüllerinde de kullanıcılar, telefon rehberine erişebilecek, görüşlerini ve önerilerini bildirebilecek.

"Dost Şehirler Barbar Kentler" konferansı

Sakarya Üniversitesi Ar Genç Topluluğunca "Dost Şehirler Barbar Kentler" konferansı düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, mimar Semih Akşeker konuşmacı olarak katıldı.

Akşeker, konuşmasında, şehir ve kent ayrımı, uygarlık ve medeniyet kavramları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Yabancılaşma ve yalnızlık olgularının günümüzdeki kent ve şehir yaşamlarında yaygınlaştığını vurgulayan Akşeker, insanların artık kapı komşusunu bile tanımaz hale geldiğini savundu.

Akşeker, kent yaşamlarının mimarisine ve depreme dayanıklılık konularına da değindi.