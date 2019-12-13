Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Alman Dili ve Edebiyatı Kültür Topluluğu tarafından "Novalis'in 'Christenheit Oder Europa' Adlı Eserinde Avrupa Birliği Düşüncesi" isimli etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eser, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Gör. Prof. Dr. Arif Ünal tarafından okunarak yorumlandı.

Ünal, "Novalis çok derin bir yazardır ve ilk romantik döneminin mistisizminden (tasavvufundan) beslenmiştir. Nişanlısının vefatı, Novalis'i derinden sarstı ve dünyasını değiştirdi. Olaydan sonra kendisini tümüyle acı çekmeye terk ederek, ölüm ve gece kavramlarını mistik bir derinlik içerisinde işlemeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

Yazar ve eser hakkında ayrıntılı bilgiler veren Ünal, etkinliğin devamında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Dijital Rönesans" konuşuldu

SAÜ Sanat ve Teknoloji Kulübü tarafından "Dijital Rönesans" konulu etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak dijital sanatçı Ersin Kılıçoğlu ve Turkcell Satış Müdürü Murat Tavşancı katıldı.

Kılıçoğlu, konuşmasında denge, zıtlık, ritim, vurgu, bütünlük, tema ve görsel tasarım gibi tasarım prensipleri hakkında bilgiler verdi. Reklamcılıkta ve tasarımda izleyiciyi rahatsız edici unsurların kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Kılıçoğlu, tasarıma yeni başlayacak öğrenciler için işe temelden başlamaları ve bolca pratik yapmalarını tavsiye etti.

Dijital teknolojiler ve geleceğin teknolojisi hakkında konuşan Tavşancı da tasarım ve dijital tasarımda yaratıcılığın önemine vurgu yaparak, öğrencilere bir sanat dalıyla ilgilenmeleri önerisinde bulundu.