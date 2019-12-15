Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Adapazarı Belediyesince düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

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Adapazarı Belediyesince düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Dağdibi Mahallesi'ndeki bir spor tesisindeki turnuvaya, 12 yaş ve altındaki oyuncuların yer aldığı 26 takım katılıyor.

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, açılışta yaptığı konuşmada, Adapazarı Belediyesi'nin spora ve sporcuya gereken desteği vermek için her zaman gayret ettiğini söyledi.

Spor şehri Adapazarı için çalıştıklarını dile getiren Çelikel, "Minikler Futbol Turnuvamıza katılan tüm mahallelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, antrenör ve minik sporcularımız ile ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Takımlarımıza gereken her türlü desteği vermeye çalıştık. Çok da güzel bir mücadele var. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sadece sporda değil diğer sosyal alandaki tüm çalışmalarımızda yanımızda olan, sporun ve sporcunun he zaman destekçisi olan Başkanımız Sayın Mutlu Işıksu'ya da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Açılışa, AK Partili Meclis Üyesi Can Dağabakan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Başkan Işıksu, mahalle sakinleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Köprübaşı ve Maltepe'de mahalle sakinleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Işıksu, Adapazarı'nın onayı ve desteği olmayan hiçbir çalışmayı yapmayacaklarının altını çizdi.

Adapazarı'nın şehir insanının arzusu ve desteği doğrultusunda gelişimini sürdüreceğini belirten Işıksu, şunları kaydetti:

"Görevi emanet aldığımız ilk günden itibaren artık hemşehrilerimiz de şahit oldular, nerede bir çalışma yapacaksak öncesinde mutlaka istişare ediyor ve çalışma planımızı, hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler neticesinde güncelliyoruz. Mahallelerimizle ilgili her sorun çalışma masamızda. Sabır ve gayretle tüm mahallelerimizin tespit ettiğimiz sorunlarını çözüm yoluna gidiyoruz. 120'yi aşkın sokağımızda asfalt attık. 39 mahallemize çocuk ve spor parkları kazandırdık. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kazandırdık. İmar planları ile ilgili gayretli çalışmalarımızı mahalle sakinlerimizin görüşleri ile devam ettiriyoruz. Hemşehrilerimizin sabrı ve desteği bizim için çok ama çok önemli. Etap etap ilerlemeye, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte Adapazarımızı hedefine ulaştırmaya devam edeceğiz."

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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