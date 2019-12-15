Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuş. mesajında, Mevlana'ya göre insanın önce varlığı sevdiğini, yaratılmış olanı seven insanın onu var edeni de sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, eğitimcileriyle bir araya geldiğinde adeta evrenle buluşuyormuşcasına heyecan duyabilmelidir. Çünkü aşk, evrenle bütünleşmektir. Bir çiçekte, bir böcekte, bir insanın gözünde evreni seyredemeyen insanın eğitimci olması zordur. Yumuşak kalplilik, fıtratlarıyla barışık olan insanların işidir. Fıtratı gelişmemiş insan, çürümüşlüğe terk edilmiştir ki ondan eğitimci olmaz. Şeb-i Arus'un 746. Yılında Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi bir kez daha hasretle anıyoruz."

Serdivan'da okul kantinlerine denetim

Serdivan'daki işletmelerin yanı sıra okul kantinlerini de rutin olarak denetleyen Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde satışı yapılan ürünleri uygunluk, hijyen ve fiyat olarak kontrol ederken aynı zamanda işletmelerin yetki belgelerini de denetliyor.

Zabıta ekipleri, Serdivan genelindeki okullarda cips, kızartma türü yiyecekler ve gazlı içecek satışlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Ekipler, satış yapılan alanın yanı sıra çalışanlar tarafından genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, işletme ruhsatı ve açıkta ürün satılmaması noktasında da denetim yaptı.

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetim yapılan kantinlerde kurallara riayet edildiği ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Çocukların beslenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda karşılayabilmelerinin yanı sıra son günlerde ülkenin farklı yerlerinde yaşanan vahim olayların oluşmadan önüne geçilebilmesi adına rutin denetimlere devam edileceği belirtildi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Fazilet Durmuş, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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