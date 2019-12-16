Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Şair Behçet Necatigil vefatının 40'ıncı yılında Sakarya Üniversitesi Alegori ve Şiir Topluluğunca düzenlenen panelle anıldı.

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Şair Behçet Necatigil vefatının 40'ıncı yılında Sakarya Üniversitesi Alegori ve Şiir Topluluğunca düzenlenen panelle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç, SAÜ Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serhat Demirel ve şair Ercan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Güleç, Behçet Necatigil'i önceleri tanınmış iyi bir şair olarak bildiğini ancak şiirlerini ve hakkında yazılmış yazıları okuduğunu, bundan sonra Necatigil'in edebi anlamda bir derya olduğunun farkına varıldığını ifade etti.

Sakarya Üniversitesi'nde "Markaların Yolcuğu Konferansı"

Sakarya Üniversitesi 21 Gün 37 Derece İş Topluluğunca "Markaların Yolculuğu" adlı konferans gerçekleştirildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi konuşma yaptı.

Tüfekçi, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençken birçok farklı işte çalıştım. Farklı insan tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak çok önemli. Gençlere kesinlikle şimdiden çalışma hayatına dahil olmalarını öneririm."

Sakarya Üniversitesi, Behçet Necatigil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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