Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Yerli Malı Haftası Sergisi ve Eğitim Müzesi'ni gezdi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası kapsamında Serdivan Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışını yapan Vali Nayir, Sakarya Eğitim Müzesini de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İçerisinde kentlerin yansıtıldığı resim çalışmaları, geleneksel Türk el sanatları ürünleri, yerli tohumlar ve SAT1, SAT2, SAT6 uyduları, tank, hızlı tren ile yerli SİHA maketlerinin yer aldığı sergiyi çok beğendiğini ifade eden Nayir, öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Daha sonra Sakarya Eğitim Müzesinde incelemelerde bulunan Nayir, içerisinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, daktilo, okul kıyafetleri, eğitim araç ve gereçleri gibi 400 eseri bulunduran müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenci ve eğitimciler ile bir süre sohbet eden Nayir, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nayir'e Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere eşlik etti.

Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu olağan meclis toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu, yılın ikinci olağan meclis toplantısını Kurul Başkanı Zehra Dirim'in başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Kadın Girişimciler Kurulunun faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Zehra Dirim, kadınların yeni iş sahaları oluşturmasının yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiğini belirtti.

Amaçlarının kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyerlerini geliştirme fırsatları ve girişimcilik yapmak isteyen kadınlara bu yolda ilerleyebilmeleri için destek sağlamak olduğunu vurgulayan Dirim, "Bugüne kadar birçok proje yaptık, birçok kadının emeğine dokunduk. Buna Geleceği Yazan Kadınlar projesini örnek verebiliriz. Projemizde amacımız kadınlara yazılım konusunda uzun süreli eğitimler vererek mobil uygulamalar geliştirmelerinde destek olmaktı ve bu alanda istihdam ve girişimciliklerini arttırmaktı. Projeye katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Sakarya'da bir ihtiyaç olan kadın kooperatiflerini kurmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Fazilet Durmuş ve Halk Eğitim Müdürlerimiz ile de görüşmelere de başladık. Kooperatifler konusunda öncelikli amacımız kadın gücü ve emeğini ortaya koyulmasıdır. Bu yolda sizlerle birlikte el ele yürümek amacındayız." ifadelerini kullandı.