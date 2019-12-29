Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, final sınavlarına hazırlanan Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi'nin (SUBÜ) öğrencileri için 30 Aralık-12 Ocak 2020 tarihlerinde saat 24.00'e kadar hizmet verecek.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, final sınavlarına hazırlanan Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi'nin (SUBÜ) öğrencileri için 30 Aralık-12 Ocak 2020 tarihlerinde saat 24.00'e kadar hizmet verecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Faik Baysal Kütüphanemiz, SUBÜ öğrencilerinin final dönemi haftalarında saat 24.00'e kadar hizmet sunacak. 30 Aralık Pazartesi günü başlayacak uygulamamız, 12 Ocak 2020 Pazar günü sona erecek. Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak ve nezih bir çalışma ortamı sunmak adına kütüphanemizde ayrıca çay-kahve, çorba ikramı da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Spor Adamları Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Spor Adamları Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Yüce, derneğinin bütün spor dallarını içinde bulunduran bir dernek olduğunu belirterek, "Spor deyince herkesin farklı bir bakış açısı vardır. Kimi futbola kimi voleybola kimi güreşe kimi ise atletizme yönelir. Herkes kendi bakış açısına göre yönelir. Büyükşehir olarak sporu bir bütün olarak ele alıyoruz. Sporun her türlüsüne destek vermeye gayret gösteriyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız." diye konuştu.

Toplantıda Yüce'ye dernek yönetim kurulu tarafından plaket ve dernek onursal başkanlık unvanı verildi.

Faik Baysal, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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