Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, zamanın en kıymetli servet olduğunu belirten Tever, "İki günü birbirine denk olanın ziyanda olduğu şuuruyla bu yıl daha çok çalışacak, daha çok terleyecek, Hakk'ın rızası ve milletimizin mutluluğu adına daha çok gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Tever, 2020'nin tüm insanlık için kazasız, belasız, afetsiz, savaşsız, çatışmasız, barış ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni etti.

MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak da yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni yılın millete ve memlekete hayırlı olmasını dileyen Oturak, açıklamasında "Bir miladi yılı daha geride bırakırken, geçmişe duyduğumuz özlemle güçlendirdiğimiz sinelerimizi, yarınlardan emin olacak şekilde fikirlerle yüklediğimiz akıllarımızla birleştirip, geleceğe daha güvenli şekilde yürümeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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