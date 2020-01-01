Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenciler Akyazı ve Sapanca SGM'de birbirinden farklı atölyelere katılım sağlayarak hafta sonu tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.

SGM'lerde akıl oyunları, becerikli eller, resim, gitar, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, mutfak ve robotik kodlama, drama, İngilizce, bilgisayar tasarım, keman gibi atölyelerde öğrenciler eğitim alıyor.

Tıp Merkezi'nde 100 bini aşkın hasta muayene edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde 2019 yılında 100 bini aşkın hastanın muayenesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında tıp merkezinde 109 bin 765 hastanın muayenesi, 962 hastanın da nakil işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

"Herkes İçin Sağlık" projesi kapsamında 3 bin kişinin faydalandığı sağlık konferanslarının düzenlendiği aktarılan açıklamada, "İlk yardım eğitimlerinden de 298 kişi istifade etti. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimiz sürücü belgesi sağlık raporu verme yetkisine de sahip oldu. Son olarak 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanlarında olundu." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tıp merkezi ile Sakarya'ya sağlık alanında hizmet sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "100 bini aşkın hastanın tedavi edildiği, konferans ve eğitim çalışmalarıyla sağlıkta bilinçli bir şehir oluşturma hedefiyle çalışan Tıp Merkezimiz, inşallah 2020 yılında da Sakarya'nın sağlığına sağlık katacak. Sağlık alanında da teknolojiyi yakından takip etmeye, Tıp Merkezimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. 2020 yılının tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Yazlık Caddesi'nin tamamı duble olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazlık Caddesi'nin Donanma Sokak ile Yazlık Kavşağı arasındaki güzergahta duble yol çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, Çark Caddesi Kavşağı ile Şeker Camii kavşağı arasında kalan kısmın da duble yol haline getirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylelikle Yazlık Caddesi'nin tamamı bölünmüş yol olacak. İnşallah 2. etap çalışmalarımız için Ocak ayı içerisinde yapım ihalesine çıkacağız. Hayırlı olsun. Yazlık Kavşağı ve Donanma Sokak arasında kalan 500 metrelik arterde yağmursuyu ve içme suyu altyapısı tamamlanarak tüm abone bağlantı işlemleri de yapılmıştır. Ardından asfalt çalışmaları tamamlandı. Toplamda 2 bin 800 ton sıcak asfalt uyguladığımız yol daha kullanışlı hale geldi. Arterimizin refüj ve yaya yolu ile birlikte bisiklet yolu çalışmaları için ekiplerimiz imalatlara devam ediyor. İnşallah Yazlık Caddesi'nin 1. etabını kapsayan 500 metrelik güzergahı kısa süre içerisinde tamamlayacağız."

AK Parti Gençlik Kolları'ndan yılbaşı ziyaretleri

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları, yılbaşında görev yapan polis, bekçi, zabıta ve çalışan taksicileri ziyaret etti.

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı ve ikramlarda bulundu.