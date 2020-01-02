Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi 18 yaşaltı basketbol altyapı takımı, Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi'ni namağlup tamamlayarak Marmara Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sakarya'dan kısa kısa, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi 18 yaşaltı basketbol altyapı takımı, Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi'ni namağlup tamamlayarak Marmara Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi final haftasında Asaş Gençlik takımını 117-59 mağlup eden Sakarya temsilcisi, ligi şampiyon olarak tamamladı. Çıktığı 12 karşılaşmada yenilmeyen takım, 2020'de gerçekleştirilecek Marmara Şampiyonası'na katılacak.

Engelsiz hobi kurslarında eski eşyalar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hobi kurslarında, farklı branşlarda eğitim gören öğrenciler evdeki eski eşyalarını yeniliyor.

Öğrenciler, ahşap boyama derslerinde evlerindeki eski ve kullanılmayan eşyalarını boyayarak kullanılabilir hale getiriyor.

Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti

Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan Kart54, 2019 yılında 47 bin 639 yeni kullanıcı tarafından tercih edilirken, 15 milyonu aşkını kullanım sayısına ulaştı.

115 bayi ve 10 adet kiosk noktasına gerçekleştirilen dolum işlemlerine ek olarak geliştirilen internet üzerinden online doldurma işlemi ise 10 bin kişi tarafından kullanıldı.

Tek kullanımlık bilet sistemi, telefon ve kredi kartı ile ödeme yöntemleri konusunda test çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

basketbol, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı
Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
23:32 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
23:30 Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti - Son Dakika
23:25 Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
23:24 Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
23:24 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]