Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü esnafına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri 2019 yılı içerisinde tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği kapsamda yıl genelinde toplam 8 bin 342 işleticiye 8 milyon 342 bin liralık gelir desteği yapıldığı bildirildi.

Arterleri yenileme çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2019 yılında gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'da 304 kilometrelik yolun asfaltını tamamladıklarını aktaran Yüce, "16 ilçemizin hiçbirini geri çevirmeden 304 kilometre uzunluğundaki yola 426 bin ton sıcak asfalt kullandık. Çalışmalar, 2020 yılında da devam edecek. Grup yollarımızın yenilenmesi ve köylerimizin ulaşımını sağlamlaştırmak adına önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat etkinlikleri

Adapazarı Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, "Aşk Bu Mu?" adlı tiyatro oyunu, Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Oyunu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ile diğer yetkililer ve tiyatroseverler izledi.



Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, dördüncü hafta maçları yapıldı.

Bol gollü geçen karşılaşmalarda miniklerin performansları renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuvada Korucuk ile Çamyolu, Alandüzü ile Karadere, Salmanlı ile Semerciler, Göktepe ile Kayrancık, Tekeler ile Budaklar, Ozanlar ile Güneşler maçları yapıldı.



Turnuvada 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor.