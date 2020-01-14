Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların ulaşımla alakalı şikayet ve taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesi için kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi'nde (UYM), 7 bin 740 vatandaşın talebini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.

Sakarya'dan kısa kısa, System.String[]

Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların ulaşımla alakalı şikayet ve taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesi için kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi'nde (UYM), 7 bin 740 vatandaşın talebini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların "ALO153" Çağrı Merkezini arayıp 1'ri tuşlamaları ile UYM'ye bağlanabilecekleri belirtildi.

Aynı zamanda mobil uygulamalar, kurumsal site, sosyal medya hesaplarından gelen talep ve isteklerin uzman personeller vasıtasıyla kısa süre içerisinde sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 bin 740 başvurunun dağılımında telefon ile yapılan başvurular yüzde 59 ile birinci sırada yer alıyor. Bu da UYM'nin kurulmasının ne kadar doğru bir adım olduğunu ortaya çıkarıyor. Diğer başvuruların dağılımı ise şöyle; elektronik ortamdan yapılan başvurular yüzde 23 ve diğer kurumlar aracılığıyla gelen başvurular yüzde 18'dir. Yüksek teknoloji ile geliştirilmekte olan Akıllı Ulaşım Sistemleri'nden faydalanarak hizmet kalite standardını artırıp konforlu ulaşım sağlamak en önemli hedefimizdir."

"Edep ve Muhabbet" isimli konferans düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Edep ve Muhabbet" isimli konferans düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Yazar Ömer Tuğrul İnançer, İslam'da edebin amelden üstün. Ben edep sahibiyim amelde noksanlık göstersem olur mu demeyin, olmaz. En büyük edep söz dinlemektir. Söz dinlemekten daha büyük edep göstergesi olamaz." diye konuştu.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor
Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı Ünlü manken Deniz Akkaya, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]