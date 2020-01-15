Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünde görev alan personele yetki ve sorumlukları, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitim programıyla personelin vatandaşla iletişim kurma noktasında donanım kazandırılmasının hedeflendiği belirtilerek, eğitimlerin belirli periyotlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde devam edeceği ifade edildi.

Hendek Belediyesi evsel atıkları ekonomiye kazandırıyor

Hendek Belediyesi evsel atıkları ekonomiye kazandırmak ve doğayı korumak amacıyla 2019 yılında 722 ton cam, 5 bin 378 ton kağıt-plastik-metal, 600 kilogram yağ ve 643 ton atık pil topladı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtelif noktalarda konuşlandırılan kağıt, plastik, cam, pil, metal ve tüm evsel atıkların bırakılabileceği kutuların sayısının artırıldığı kaydedildi.

Cam atık kutu sayısının 70'e ulaştığı belirtilen açıklamada, evsel atık kutularının daha da yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması için kampanyalar düzenlenmesinin hedeflendiği bildirildi.