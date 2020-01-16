Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca şehirde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması için yapılan Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi'nde (SAKBİS) ücret tarifeleri güncellendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu güncelleme ile 20 TL olan yıllık abonelik ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılarak 10 TL şeklinde güncellenirken, kredi kartı kullanımlarında alınan 50 TL'lik provizyon ücreti ise 20 TL olarak güncellendi.

Vatandaşların kullanım verilerine göre bisiklet kiralama süresinin genellikle 15 dakikanın altında olduğunun anlaşılması sonucu, vatandaşların bisiklet kiralama sisteminden daha verimli faydalanabilmesi için ücretlendirme periyodu 15 dakika üzerinden güncelledi. Böylece bisiklet kiralama sisteminden yararlanmak isteyen aboneler 15 dakikası 50 kuruş, kredi kartı ile yararlanan ise 15 dakikası 75 kuruş olmak üzere ücretlendirildi.

Başkan Yüce "Şehrin Tarım Geleceği" başlıklı toplantıda bürokratlarıyla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şehrin Tarım Geleceği" başlıklı toplantıda Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bürokratlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda, tarım alanında bilinci arttırmak, çiftçiyi destekleyecek çalışmaları hayata geçirecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projesi ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Ekrem Yüce, uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi ile tarımsal kalkınma hamlelerine yeni bir proje daha eklediklerini kaydedip, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarına en kısa sürede başlayacağımız proje ile hem öğrencilerimize tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler sunacak hem de tarım alanında şehrimizde çalışan herkesi daha fazla bilgi sahibi, alanında profesyonel kişiler haline getireceğiz. Gençlerimize tarımı özendireceğimiz projede seyir terasları, sanal gözlüklerle hayvan bakışları, tarımın tarihi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanı yer alacak. Projede yer alacak konferans ve dijital eğitim merkezinde ise eğitim faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz."

Yüce, 100 dönümü mera olmak üzere Alancuma'da toplam 500 dönümlük alanda gerçekleştirilecek projeyle ilgili bilgi vererek, "Projemizin içerisinde geleneksel köy evleri yer alacak. 7 bölgeye ait mimarileriyle inşa edilecek köy evleri ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılacak. Tarımsal kalkınma hamlemizin en önemli projelerinden biri olan Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'mizde ayrıca tarım ve bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbı ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ile manej ve özel köpek eğitim alanı yer alacak. Şehrimize tarım alanında farklılık katacağını düşündüğümüz proje ile çiftçilerimize profesyonel anlamda yardımcı olacağız hem de genç neslin tarımla buluşmasına aracı olacağız." ifadesini kullandı.