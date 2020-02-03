Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama Manyetik Bilet54'ler vatandaşlarla buluşuyor.

Açıklamada, "Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkanı sunan Kart54'ü olmayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, şehrimize gezi, ziyaret ve bu amaçlarla gelen misafirlerimizin toplu taşıma araçlarından faydalanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Yeni uygulamamız 'Manyetik Bilet54' ile artık Kart54'ü olmayan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarından 2,3 ve 5 binişlik kullanım seçenekleriyle yararlanabilecek." denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların Manyetik Bilet54'lere Donatım, Ofis ve Kampüs Kart54 İşlem Merkezlerinden ve Kart54 satış ve dolum hizmeti veren bütün bayilerden ulaşılabileceği ve bunun yanı sıra 3 binişlik 'Manyetik Bilet54' kiosklardan temin edilebileceği ifade edildi.

-"Sporda Sevgi Seli" projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sporda Sevgi Seli' projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 'Nehrin Çocukları Sakaryaspor'la Buluşuyor' sloganıyla başlatılan projede şehir merkezine uzak yerde yaşayıp yeşil siyah sevdayla tanışmayan bin 500 genç sporsever hafta sonu oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesini tribünden takip etti.

Büyükşehir Belediyesi ve Sakaryaspor iş birliği içerisinde düzenlenen proje kapsamında şehrin kuzey ve güney ilçelerinde yaşayan ve stada gelmekte zorluk çeken sporseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesini seyretmeye getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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