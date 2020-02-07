Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulunun ardından yeni başkan seçilen Prof. Dr. Fehmi Çelebi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulunun ardından yeni başkan seçilen Prof. Dr. Fehmi Çelebi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yüce'nin, Prof. Dr. Fehmi Çelebi'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kardeşlik coğrafyası olduğunu aktararak, "Trabzonlu kardeşlerimiz de kültürel çeşitliliğiyle ülkemize örnek olan şehrimizde önemli bir yere sahiptir. Hoşgörüsü, kadirşinaslığı, gelenek ve görenekleri, adetleriyle Sakarya'ya renk katan Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah kardeşlik hukukumuzu en iyi şekilde sürdürecek, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehirden vatandaş ve esnafa bilgilendirme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı "Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dilenciliği bitirmenin en etkili yolunun ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmek olduğu kaydedilerek, bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin zabıtalar tarafından vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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