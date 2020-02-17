Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık konferansları kapsamında, "Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım" konulu konferans, 18 Şubat'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Bülent Karadağ'ın konuşmacı olarak katılacağı program, yarın saat 14.00'te Adapazarı Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Sanatkar Mustafa Düzgünman panele konu olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri "Doğumunun 100. Yılında Mustafa Düzgünman ve Eserleri" adlı panel ile devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek panel saat 19.00'da başlayacak.

Etkinliğe Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu yanı sıra Doç. Mesude Hülya Doğru ve Öğr. Gör. İbrahim Hakkı Yiğit de katılacak.

Tomurcuk ile çocuklar çevre bilinci kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirilen "Çevre Dostu: Tomurcuk" projesinde eğitimler devam ediyor.

Vali Mustafa Uygur İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, 17 Ağustos İlkokulu ve 21 Haziran İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle 384 minik öğrenciye çevre bilinci aşılanmış oldu.

Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bülent Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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