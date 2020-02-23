Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında " Oğuz Atay'ı Okumak" isimli söyleşi düzenlendi.

OSM'de düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan yazar Necip Tosun, Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" adlı kitabını yazdıktan sonra neden Türk edebiyatında sessizlikle karşılandığını araştırdığını belirterek, şöyle konuştu:



"Araştırmalarım sonrası Türk edebiyatında bakış açılarından dolayı bir kurban olduğu fikrine kapıldım. O dönemlerde Oğuz Atay fark edilemiyor. Oğuz Atay döneminde fark edilmemiş büyük bir yazardır. Tutunamayanlar kitabı ilk çıktığında çok büyük eleştiriler alıyor ve gözden düşürülüyor. Bu nedenle de yayınevleri basmıyor. Neden bu duruma düştüğünü araştırınca o dönemin ideolojik düşünceler hakim olduğunu fark ediyoruz."- Büyükşehir trafik ekiplerine hizmet içi eğitim

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin her noktasında 7 gün 24 saat görev yapan trafik ekiplerinin mevcut bilgilerini tazelemek üzere "Güvenli Sürüş Kuralları ve Yaya önceliği Trafik Bilinci" eğitiminin verildiği belirtilerek, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle personellerimiz vatandaşımıza daha rahat ve güvenli hizmeti sağlayacaklar." ifadelerine yer verildi.