Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile Serdivan Belediyesi'nin projesi Cadde 54'te incelemelerde bulundu.

Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde ağırladığı Atabek'e akademinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin 7/24 açık kütüphanesi, çocuk akademisi, sanat atölyeleri ve uluslararası felsefe konferanslarıyla, felsefe, bilim, kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Alemdar, bu misyonla ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Daha sonra yapımı devam eden Cadde 54'teki çalışmalar hakkında Atabek'e bilgi veren Alemdar, Cadde 54 projesiyle Serdivan'ın merkez kimliğini oluşturmak istediklerini belirterek "Alışveriş dükkanları, ofisler ve meydanların yanı sıra 1500 araç kapasiteli yeraltı otoparkıyla Serdivan'da yeni bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra istihdam noktasında da hem ilçemize hem de şehrimize katkı sağlayacağız. Tamamlandığında 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projeyle belediyemiz yıllık 10 milyon liranın üzerinde gelir elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Atabek ise ekonomiye katkı noktasında güzel bir yatırımın daha hayata geçirilmesinin önemli bir kazanç olduğunu vurguladı.

Ferizli'de 30 yataklı hastane binası tamamlanıyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Ferizli'de yapımı tamamlanan 30 yataklı hastane binasının geçici kabulünün önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.

Öğütlü, Kocaali ve Ferizli'de sağlık tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kocaali Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili Başhekim Dr. Ümit Çakmak'tan bilgi alan Öğütlü, sedyeleri yenilenen acil serviste hastalarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezini ziyaret eden Öğütlü, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile inşaat çalışmaları tamamlanan 30 yataklı yeni ilçe hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Samet Kaymaz ve hastane yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Öğütlü, mart ayında Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek teknik ekip tarafından binanın geçici kabulünün yapılacağını belirtti.

Serdivan Çocuk Akademisi'de bahar dönemi dersleri başladı

Serdivan Belediyesi tarafından 2014 yılında 7-14 yaş arası çocukların alternatif bir eğitimle gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Serdivan Çocuk Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başladı.

Okul eğitimlerinin yanı sıra cumartesi ve pazar günleri Serdivan Çocuk Akademisi'nde kendileri için hazırlanmış zengin ders içeriğiyle sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdüren çocuklar, 18 farklı branşta eğitim alıyor.

450 öğrencinin eğitim aldığı merkezde bahar döneminin açılışı Moda Tasarımı, Renki Düşler Atölyesi, Dekoratif Çamur Şekillendirme, Hüsn-i Hat, Temel Dini Bilgiler, Oyun Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Çocuk Korosu ve Neşeli Bilim Atölyesi dersleriyle gerçekleşti.

Alanında yetkin eğitmenler tarafından 8 hafta boyunca verilecek eğitimler, cumartesi ve pazar günleri iki ayrı grup şeklinde devam edecek.