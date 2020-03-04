Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Sakarya Valiliği İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla seminer düzenlenecek.

"Deprem Afet Farkındalık Seminerleri" kapsamında 6 Mart'ta SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak seminer, saat 14.00'de başlayacak.

Seminerde Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan ve SAÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan konuşma yapacak.

SAÜ AYM Müdür Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, seminerin devamında "24 Ocak 2020 Sivrice Depremi ve Doğu Anadolu Fayı" konulu sunum yapacak.

SAÜ'de "Endüstri Mühendisliği Günleri" etkinliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğunca (EMK), Endüstri Mühendisliği Günleri'nin 19'uncusunu düzenlendi.

"Yarının Dünyası" temasıyla SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hızlı bir şekilde gelişen teknolojiye sektörlerin ve bağlı firmaların çalışmalarına nasıl ayak uyduracakları ve sektörlerin gelecek planları ele alındı.

Etkinliğe, SAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkın, Microsoft Kıdemli Proje Müdürü Anıl Erkek, Ak Gıda İnsan Kaynakları Yöneticisi Zafer Akça ve SAÜ Endüstri Bölümü Mezunu ve Endüstriyel Çözümler Yöneticisi Ertuğrul Ordu, Renault Proje Müdürü Nilgün Kılıç, Yemek Sepeti Ürün Müdürü Sercan Akkaş, Yemek Sepeti Analitik Yöneticisi Emre Gerçek ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Üç gün süren ve sektörlerinde tanınmış isimlerin katıldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Miniklerden depremzedelere oyuncak

Adapazarı 17 Ağustos İlkokulu öğrencileri Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören arkadaşları için okullarında "Depremde Zarar Gören Kardeşime Bir Oyuncak da Benden" kampanyası düzenledi.

Toplanan oyuncaklar Elazığ AFAD il Müdürlüğüne gönderildi.

Oyuncaklarını Elazığ'daki arkadaşları için toplayan 17 Ağustos İlkokulu öğrencileri bu anlamlı davranışlarıyla takdir topladı.