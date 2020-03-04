Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat etkinlikleri "Oyuncunun Yolculuğu" söyleşi programıyla devam edecek.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat etkinlikleri "Oyuncunun Yolculuğu" söyleşi programıyla devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde 5 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinliğe, tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mart kültür sanat etkinliklerimiz 'Oyuncunun Yolculuğu' isimli söyleşi programı ile devam edecek. Saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinliğe tüm hemşehrilerimiz davetlidir." ifadelerine yer verildi.

Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinden itfaiyecilere ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen engelsiz hobi kurslarında öğrenciler Büyükşehir İtfaiye Hizmet Binası'nı ziyaret etti.

Sivil Savunma Günü etkinlikleri dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada öğrencilere tatbikat eğitimi verildi.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerimizi topluma adapte olabilmeleri için eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Sivil Savunma Günü etkinlikleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmet Binasını ziyaret ederek öğrencilerimize olası bir afet karşısında gerçekleştirilen tatbikatlar uygulamalı olarak gösterildi. Engelsiz yüreklerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Erenler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İlçe teşkilatında gerçekleştirilen programda konuşan Yüce, Bahar Kalkanı Harekatı'nda ve vatan uğruna şehit olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyesi ve teşkilatlarıyla iş birliği halinde olduklarını ifade eden Yüce, "Erenler başımızın tacıdır. Erenler ayrıca Sakarya'nın misafirlerine açılan kapısıdır. İnşallah şehrimize yakışan bir otoban girişini Erenler'den yapacağız. Bu yatırımı çok önemli buluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan onayı aldık. Pekşenler'den yeni stadyuma uzanacak otoban girişi için istimlak çalışmalarını sürdürüyoruz. En kısa sürede çalışmalar başlayacak ve Sakaryamız yepyeni bir otoban girişine kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yüce, Alancuma'da 500 dönümlük alanda Tarımsal Uygulama ve Çiftçi Eğitim Merkezi projesini hayata geçirmek için hazırlıkların son aşamasına gelindi bilgisini verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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