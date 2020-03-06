Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) destekli projenin kapanış toplantısına katıldı.

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Vali Ahmet Hamdi Nayir, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) destekli projenin kapanış toplantısına katıldı.

Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü "Endüstri 4,0 Uyumlu Kaynak Similatörlü Kaynakçı Eğitimi ve Otomasyon Robot Kaynak Operatörlüğü Eğitimi" adlı projenin kapanış toplantısına, Vali Nayir'in yanı sıra MARKA yöneticileri, okul yetkilileri, sanayiciler, fabrikaların yöneticileri ile öğretmenler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Okul Müdürü Fatih Bayramçavuş, projeyle ilgili bilgi verdi.

Vali Nayir de eğitimin kapasitesini ve kalitesini artıracak önemli bir projenin kapanış toplantısında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bölgenin kalkınması için önemli dinamiklerden birisi olan kalkınma ajansları, bölgenin KOBİ'lerinden okullarına kadar, eğitim çalışmalarından kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapasitesini geliştirmeye kadar destek sunarak, önemli sonuçlar doğuran çok önemli projeleri gerçekleştiriyorlar." ifadesini kullandı.

SUBÜ'lü akademisyen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmalarında birinci seçildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Üyesi Dr. Barış Boru, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İkinci Bölge Kategorisi'nde birinci oldu.

Kamu-Üniversitesi-Sanayi İş Birliği'nin (KÜSİ) güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla, bölgesindeki üniversiteler arasında fark oluşturarak önemli bir başarı elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Boru, gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İkinci Bölge Kategorisi'nde birinciliğe layık görüldü.

Aynı zamanda SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) Müdürü olan Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere 81 ildeki üniversitelerin öğretim elemanlarından oluşan KÜSİ Çalışma Grubu'nda, Sakarya KÜSİ Çalışma Grubu üyesi olarak yer alıyor.

Ahmet Hamdi Nayir, Marmara, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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