Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri, 10-14 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek, alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak bilinen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılacak.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek, her yıl genç tasarımcılar ile iş dünyasını uluslararası platformda buluşturan UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda, SAÜ Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri hazırladıkları projeler ile fuar alanı üçüncü holde açılacak stantta yer alacak.

SAÜ'de corona virüs toplantısı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) corona virüsü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen, "Dünyayı Sarsan Virüs Corona" konulu toplantıya SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü konuşmacı olarak katıldı.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Üniversitesi olarak corona virüsü konusunda önlemlerini aldıklarını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir'in katılımıyla "Medeniyetin İnşasında Kadın ve Üreten Kadınlar" programı düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, merkez ilçe kaymakamlarının eşleri, belediye başkanlarının eşleri ve kentte ikamet eden Suriyeli kadınlar katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan'ın "Çığır Açan Kadınlar" konulu sunumunu gerçekleştirdiği programda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasemin Turan da Sakarya Kadın Dayanışma Kooperatifi'nin çalışmalarına ve kurslara dair bilgi verdi.

Milletvekili Atabek de burada yaptığı konuşmada, toplumun güçlenmesinin kadınların güçlenmesi ile mümkün hale gelebileceğini belirterek, kadınların her platformda temsil makamında olmasını istediklerini, kadın elinin değdiği her yerde naiflik, bolluk ve bereket bulunduğunu anlattı.

Programın ardından Münevver Nayir, programa katılan protokol üyeleri ile Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret etti.