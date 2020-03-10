Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti.

Kaymakam Çiçekli, ziyaretlerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara başarılar diledi.

Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların 24 saat çalıştığını söyledi.

Kadınların evde ve işte çalıştığını belirten Çiçekli, "Kadınlarımızın hakkı hiçbir zaman ödenmez. Kadınların haklarına yönelik kanun çıkartıyorlar. Bunun içinde yeter ki sizler davanızda haklı olun devlet her zaman arkanızdadır. Bu vesileyle de 8 Mart Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum." dedi.

Kaymakam Çiçekli'ye ziyaret

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız ve kadın esnaflar, Kaymakam Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Çiçekli, ziyarette yaptığı konuşmada, kadınların hayatlarının fedakarlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Kaymakamlık olarak her zaman bayanlarımızın istekleri, yapacakları projeleri ve açacakları iş yerleri için destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Tüm bayan arkadaşlarımızın özel günlerini kutluyorum ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız da ilçede kadınların iş yeri açmalarının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, imkanları dahilinde destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti.