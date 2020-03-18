Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hendek Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Acır, Başkan Babaoğlu ve Başsavcı Erkaya, şehit kabristanları ve Hendek Şehitliğini ziyaret etti.

Dezenfekte ekipleri çalışıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kurulan dezenfekte ekibinin Donatım Park'ta gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Yüce, ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekiplerle yoğun bir şekilde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

18 kişiden oluşan 5 uzman ekip, meydanlar, parklar ve tüm umumi alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Başkan Yüce'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, "Çanakkale Zaferi vatanı, bayrağı, özgürlüğü ve hürriyeti için geri adım atmayan, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, şanlı zaferin 105. yılında bize bu toprakları vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin ruhu kadim milletimizin inancı ve kararlığıyla hürriyetine, bağımsızlığına ket vurmak isteyenlerin karşısında durmanın adı olduğunu anlatan Yüce, her zorluğun üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğini kaydetti.

Karasu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, Karasu Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

Törene Karasu Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı İshak Sarı'nın yanı sıra İlçe Jandarma Komutan Vekili Mesut Göl, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve Yazı İşleri Müdürü Turan Yüzücü katıldı.


Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş katılım olmadan gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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