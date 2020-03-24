Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

15 dakika önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının emriyle bünyesinde oluşturmuş olduğu "Vefa Sosyal Destek Grupları", 65 yaşının üzerinde ayrıca kronik hastalığı olan ve yakını olmayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının emriyle bünyesinde oluşturmuş olduğu "Vefa Sosyal Destek Grupları", 65 yaşının üzerinde ayrıca kronik hastalığı olan ve yakını olmayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Jandarma 112 İhbar hattına gelen, ilaç veya acil ihtiyaçlarına dair yardım taleplerini yerine getiriyor. Ekipler ayrıca, yaşlılara insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan bu virüs salgını hakkında bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, ihtiyaçlarını bildiren ve dışarıya çıkması yasak kapsamında olan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçları listeliyor, ardından tedarik ettikleri malzemeleri vatandaşlara teslim ediyor.

Erenler'de koronavirüse karşı çalışmalar sürüyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin sahada tüm gücü ve gayretiyle çalıştığını belirtti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgeye yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmasını önlemek amacıyla kapatılan tesis, çay bahçeleri ve parklarda gerçekleşen denetimlerde ekiplerimiz tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor." ifadesini kullandı.

Başkan Kılıç, önlemler kapsamında evlerinden çıkmaması istenilen 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını çekmeleri konusunda kolaylık sağlamak amacıyla banka personelleri ile kapıda maaş ödemesi sağlandığını aktararak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Kılıç ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin de kolonya, maske gibi vatandaşların kendilerini korumalarını sağlayacak ürünleri dağıttığını kaydetti.

Cezaevindeki yemek artıkları hayvan barınaklarına gidecek

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Adapazarı Belediyesiyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde cezaevlerindeki yemek artıkları, hayvan barınağındaki hayvanlara gönderilecek.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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