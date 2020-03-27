Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya'da hasta yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla "Hasta Bilgilendirme Servisi" kuruldu.

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Sakarya'da hasta yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla "Hasta Bilgilendirme Servisi" kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hasta yakınlarının hastaneye gelmemesi için "Hasta Bilgilendirme Servisi" kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, başhekimliğin talimatıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulamayla hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınlarının telefonla bilgilendirilmeye başlandığı aktarıldı.

Bilgilendirmelerin amacının hastanedeki gereksiz yoğunluğun giderilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca evde kalan vatandaşlar için "COVID Psikososyal Destek Hattı"nın da hizmete açıldığı kaydedildi.

Hafta içi saat 08.30 ila 17.00 saatlerinde hizmet veren hatta 02642513427 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

SAÜ'den sağlık çalışanlarına destek

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olunması amacıyla üniversiteye bağlı hizmet veren bir öğrenci yurdunun, ailelerini riske atmak istemeyen sağlık çalışanlarına tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yaptığını kaydetti.

Mücadelenin özverili ve fedakar kahramanları olan tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs gerdiğini aktaran Savaşan, "Biz de üniversite olarak sağlıkçılarımıza elimizden gelen tüm desteği sağlamak istiyoruz. Bu konuda üniversitemize ait bir yurdu sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik." açıklamasında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğüyle bu konuda koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getiren Savaşan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, zor koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarına bu süreçte verilecek en büyük desteğin evlerinde kalmaları olduğunu ifade etti.

SAÜ'ye bağlı hizmet veren yurtta 46 odanın tahsis edildiği bilgisini veren Savaşan, odalardaki tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanarak sağlık çalışanları için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına ayrıca yurdun yemekhane bölümünün de hizmet vereceğini dile getiren Savaşan, açıklamasında şu cümlelere yerdi:

"Sağlık çalışanları için ayrılan 46 odanın her birinde birer kişi kalacak. Odalarda buzdolabı, televizyon, tuvalet, banyo gibi sağlık çalışanlarının konforlu bir şekilde konaklayacakları tüm olanaklar bulunuyor. SAÜ, 3 gündüzcü ve 2 gececi olmak üzere 5 personelini görevlendirirken, odalarda kullanılacak tüm temizlik ve hijyen malzemeleri de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edildi."

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:24 Kaynak: AA

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