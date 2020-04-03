Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Erenler Belediyesi, ilçede kurulan "Pazartesi Pazarı"nın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan Pazartesi günü başlamak üzere ilçenin Dilmen Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin kapatılmasına karar verildi.

Hafta ortasında kurulan "Çarşamba Pazarı"nın ise kumaş pazarı bölümünün açılmayacağı, sebze ve meyve bölümünün ise alınan tedbirlere göre hizmet sunacağı kaydedildi.

STB koronavirüs mücadelesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağış yaptı

Sakarya Ticaret Borsası (STB), Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışmalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne malzeme ve ekipman bağışında bulundu.

STB'den yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'yü ziyaret eden Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, salgınla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kahramanca hizmet sunan sağlık çalışanlarına destek olmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Sarı, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde eksik malzeme ve ekipmanı en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Tüm yönetim kurulu üyelerimize ve meclisimize bu anlamlı karar için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğütlü de gösterilen duyarlılığa teşekkür etti.