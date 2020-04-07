Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesine bağlı ekipler iş birliğinde Hendek Kapalı Pazar yerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında tedbirler alındı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, pazar yeri girişinin bariyerlerle kontrollü hale getirildiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Koronavirüse karşı alınan tedbirlerinin uygulanması hayati önem taşıyor. Devletimizin tüm kurumları iş birliği içinde halkın sağlığı için görevi başında." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere ilçedeki ortak kullanım alanlarına dezenfektan kutularının yerleştirildiği kaydedildi.

Adapazarı'ndaki karantina sokağına Büyükşehir Belediyesinden destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında karantinaya alınan Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak sakinlerine yardım ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlara maske dağıtıldığı ve acil ihtiyaçlarının karşılandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin en kısa zamanda geçmesi için vatandaşlardan evde kalmaya devam etmelerini rica ediyoruz. Alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan sokakta yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız."

SAÜ'de Sakarya'nın mali değerlendirmesi yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, Sakarya'yı mali açıdan analiz etti.

SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Sosyo-Ekonomik Analizi IV" çalışmasının mali kısmını yüksek lisans öğrencisi Gürcan Evren Pazvant ile hazırladıklarını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanılarak banka kredi payları, tasarruf mevduat payı, kişi başına düşen banka mevduatı, döviz tevdiat hesabı, ticari kuruluşlar ile resmi kuruluşların mevduatı ve adedi gibi on parametre üzerinde inceleme yaptıklarını anlatan Özdemir, "Bunlardan bir kısmı, Türkiye genel ortalamasının altında kalması dolayısıyla negatif etkide bulunurken, bir kısmı da Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak olumlu etki yapmıştır." ifadelerini kullandı.