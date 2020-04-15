Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Serdivan Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında pazar yerlerinde başlattığı denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin pazar yeri esnafını bilgilendirdiği ve gerekli denetimleri sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan pazar alanına giriş yapan vatandaşlara da maske dağıtımı yapıldı ve ilçe sakinleri sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, tüm çocukların evlerinde yapabilecekleri eğitici atölye etkinliklerini dijital ortamda paylaşıyor.

Yapılan açıklamada, akademinin Youtube kanalı ve belediyeye ait diğer sosyal medya hesaplarından ilgili atölye etkinliklerinin paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, çocukların da video içeriklerinden hareketle yapmış oldukları çalışmaları ebeveynleri aracılığıyla sosyal medya hesaplarından #evdeöğreniyorum etiketiyle paylaşabilecekleri duyuruldu.