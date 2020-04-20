Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, ramazan ayına sayılı günler kala hayırsever vatandaşlara ihtiyaç sahipleri için zimem geleneğini yaşatma çağrısı yaptı.

Akdardağan, yazılı açıklamasında, zimemi "veren elin alan elden haberinin olmadığı güzel bir gelenek" olarak tanımlayarak, "Böylesine maneviyat yüklü ayda zekatını vermek isteyen iş adamlarımız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımıza çağrımız var. Gelin bu ramazan ayında bakkala borcunu ödeyemeyen ve ödemekte güçlük geçen vatandaşlarımızın borcunu kapatın." ifadelerini kullandı.

Ramazanda hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen geleneğin Sakarya'da yaygınlaşmasını istediklerini anlatan Akdardağan, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte bakkallardaki ödenemeyen borçlar veya veresiye defterinin satın alınması hayırda bulunmak isteyenler için bir fırsattır. Böylesine güzel ve anlamlı gelenek ilimizde yaygınlaşsın istiyoruz. Bu yıl kurulacak gösterişli iftar sofralarının yerine, böylesine anlamlı hayır işi yapılırsa, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hem de esnafımız rahat bir nefes alacaktır."

- Hendek'te pandemiyle mücadele çalışmaları

Hendek Belediyesince başlatılan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, başta hafta sonu tamamlanan sokağa çıkma yasağı süreci olmak üzere ilçe genelindeki önlemler ve sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda vatandaşların başta ekmek. ilaç ve süt teminleri sağlanırken, sıcak aş, ulaşım ve hasta nakil hizmetleri devam etti.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta, Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli birimlerde görevli 85 kişilik ekip hafta sonu görev yaptı. Çağrı merkezinde ise 549 çağrıya cevap verilerek vatandaşların talepleri karşılandı.

Sokak hayvanları için ise 190 kilogram mama ve çeşitli besin maddeleri dağıtıldı.

SESAM, salgının ekonomik ve sosyal etkilerini masaya yatırıyor



Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) "COVID-19'un Ekonomik ve Sosyal Etkileri" konulu yeni bir akademik dosya çalışması başlattı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, yürütülen akademik çalışma kapsamında Dr. Hakan Yavuz'un Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde alınan kamu maliyesi tedbirlerini değerlendirdiği belirtildi.



Süreç başladığından bugüne kadar gerek vergi gerekse kamu harcamaları boyutuyla birçok kamu maliyesi tedbirinin hayata geçirildiğini aktaran Yavuz, "Bu tedbirler bir taraftan devlet harcamalarını arttırdığı gibi, diğer taraftan da elde edilmesi gereken bazı gelirlerin ertelenmesine ve/veya azalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 2020 yılının ikinci yarısında, bütçe hedeflerine ulaşılması için tasarrufları arttırıcı ve/veya daraltıcı/sıkı mali tedbirler gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.