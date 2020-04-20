Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, her zaman en güzelin ve en doğrunun peşinde olduklarını bildirdi.

Tever, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelenin büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin 40'tan fazla ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Tever, Türkiye'nin salgınla mücadele sürecinde vatandaşlarından ücret talep etmeyen nadir ülkelerden birisi olduğunu hatırlattı.

Tever, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan bin liralık nakdi destek ödemesinin başladığını anımsatarak 268 bin 717 firmaya ve 3 milyonu aşkın çalışana kısa çalışma ödeneği yardımında bulunulduğunu kaydetti.

AK Parti olarak her zaman en güzelin ve en doğrunun peşinde olduklarını, bundan sonra da böyle olacağını belirten Tever, belediyelerin ramazan ayında da hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini, toplanan yardımların ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Tever, salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin acılarını paylaştıklarını dile getirerek, sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

- Covid-19'la mücadele

Sakarya Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerince ilçelerde ücretsiz maske dağıtıldı, pazar yeri girişlerinde vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı, ateş ölçümleri yapıldı.