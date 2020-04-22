Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, telekonferans ile gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısına katıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, telekonferans ile gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve üye belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda yapılan faaliyetler ve çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddesi tüm insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgını olurken, en kısa sürede sağlıklı günlere ulaşılması temennisinde bulunuldu.

Başkan Yüce, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Sakarya'da sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm katılımcılara kolaylıklar dileyen Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyor, dezenfekte noktasında titiz bir çalışma yürütüyoruz. İl Pandemi Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Çok şükür ülkemiz, şehirlerimiz gelişmiş sağlık altyapısına sahip. İnşallah bu süreci de başarıyla geride bırakacak, yeniden ülkemize ve şehirlerimize en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nöbetçi belediye ekipleri hizmete devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 26 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince nöbetçi birimlerle hizmet sunacaklarını bildirdi.

Vatandaşların yanında olacaklarını, talep ve ihtiyaçlarına çözümler üretmek için çalışacaklarını ifade eden Başkan Yüce, "İnşallah nöbetçi birimlerimizle vatandaşlarımızın yanında olacağız. ALO 153 hattımız 7/24 aktif olacak. Hemşehrilerimizden gelen talep ve istekleri çözüme kavuşturacağız. Sosyal Hizmetler Dairemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza YADEM marifetiyle ulaşacak. Yine zabıta teşkilatımız denetim faaliyetlerinin yanı sıra acil durumlara müdahalede bulunacak. Ayrıca toplu taşıma araçlarımız sağlık çalışanlarımıza hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de öncü uzaktan çalışma sistemi ve son teknolojiyle musluklara en kaliteli içme suyunu ulaştırdıklarını, 4 günlük kısıtlama süresince 450 bin abonenin mağduriyet yaşamaması adına gerekli hazırlıkların SASKİ tarafından tamamlandığını ifade eden Başkan Yüce, kesintisiz su arzı için ekiplerin teyakkuz halinde olacağını, herhangi bir olumsuzluk durumunda da yine SASKİ ALO 185 hattının vatandaşların hizmetinde olacağını aktardı.

SUBÜ Model Birleşmiş Milletler etkinliği yapıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından SUBÜ Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13 ülkeden 40 öğrencinin online olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptı. Etkinlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar da yer aldı. Öğrenciler 4 oturumda gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler'de kendilerine tahsis edilen ülkeleri ve tarihsel figürleri oynayarak temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savundu.

Dil Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (SADEM) ve üniversite yönetimine katkıları için teşekkür eden SAKUM Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer, etkinliği geliştirerek devamlılığını sağlamak için çalışacaklarına vurgu yaptı.


SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da konuşmasında şunları kaydetti:

"Geleceğe olan güveni ve huzuru oluşturmak, dünyada barışa katkı sağlamak için yapmış olduğunuz bu özverili çalışmadan dolayı sizleri kutluyorum. Kıymetli öğrencilerimiz bu çalışmaların içerisinde yer alarak gelecek adına dünyaya katkı sağlama arzusunda olduklarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bizler de uluslararası öğrenci çalışmalarımızda buna sürekli olarak ışık tutuyoruz. Ülkemizin dünyaya verecek mesajları olduğunu söylüyoruz. Bu mesajları ancak öğrencilerimiz aracılığıyla verebileceğimize inanıyoruz."

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:34 Kaynak: AA

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