Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Çevre ve Şehircilik Komisyonunca, Sakarya Nehri'ndeki kirlilik ve buna bağlı olarak yaşanan balık ölümlerine yönelik değerlendirmede bulunuldu.

SATSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en uzun 3'üncü akarsuyu olan Sakarya Nehri'ndeki kirliliğin, Sakarya il sınırlarına gelene kadar artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan, nehrin başladığı ilden döküldüğü Karadeniz'e kadar birçok şehirden geçtiğini hatırlatarak, dökülen atıklar nedeniyle kirliliğin arttığını ifade etti.

Nehrin hep birlikte çalışılarak temizleneceğini belirten Acan, şunları kaydetti:

"Özellikle dezenfektan ürünlerinin de fazla kullanılması gibi sebeplerden dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiği bilgisini aldık. Nehirdeki balıkları yiyen vatandaşlarımızın da zehirlenme ihtimali var. Bu konuda tedbirler alınmalı. Nehir suyundan tarımsal sulama yapılmamalı. Bu durum halk sağlığı açısından da tedirgin etmektedir. Vatandaşlarımıza sağlık açısından nehirde balık tutmamaları, tutulan balıkları da tüketmemelerini hassasiyetle öneriyoruz. Nehrin daha fazla kirlenmemesi için denetimler sıklaştırılmalı ve önlemler alınmalı."

Çevre Mühendisliği öğrencilerine "Sanayide Atık Yönetimi" anlatıldı

SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğrencilerinin sanayi sektörüne entegrasyonu kapsamında düzenlenen ilk dersine "Sanayide Atık Yönetimi" konulu eğitimle destek oldu.

Yapılan açıklamada, derslerde, sanayide oluşan atıklar, sanayide atık yönetimi konusunda saha uygulamaları, alanın ekonomiye katkısı, çevre mühendisliğinin önemi ve gelecek perspektifine ilişkin birçok bilgi öğrencilere aktarıldı.