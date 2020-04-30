Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Yeni Atatürk Stadyumu içinde yapımı tamamlanan spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka ile tesisleri gezen Nayir, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Nayir, burada yaptığı açıklamada, devletin bugünlerde bir yandan salgın hastalıkla büyük bir mücadele örneği gösterirken diğer yandan da vatandaşların hayatına olumlu yönde etki edecek, hizmet verecek çalışmaları devam ettirdiğini aktardı.

Örnek olacak şekilde tasarlanan kompleksin kente her anlamda büyük katkısı olacağını vurgulayan Nayir, 7 gün 24 saat tüm vatandaşların kullanabileceği şekilde erişime açık tesisler olması için çalışma yapıldığını anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tesislerden övgüyle söz ettiğini belirtti.

"Yaşayan Stat Kompleksi" sloganıyla tüm Türkiye'ye örnek vizyon bir çalışma olarak gösterilen bu tesislerde,120 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun kapalı atletizm pisti ile 22 adet ihtisas salonu bulunduğu bilgisini veren Özsoy, sosyal donatı alanları, açık tenis kortları, halı saha, yürüyüş parkuru ve piknik alanları da oluşturmayı planladıklarını da ifade etti.

Söğütlü'de fırınlar denetleniyor

Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.

Ekipler, fırınları hijyen kuralları açısından denetlerken, ekmeklerin belirlenen gramajlarda olup olmadığını kontrol etti.

Serdivan'daki maske üretim tesisine ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, beraberindeki AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ile maske üretim tesisini gezdi.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, üretimden dağıtım sürecine kadar tüm aşamaların KENTBANK'ta kurulan kriz merkezi üzerinden takip edildiğini ifade ederek, diğer çalışmalar hakkında da Erken ve Baykal'a bilgi verdi.

Baykal da maske üretim tesisinde görevli personele iyi çalışmalar dileğinde bulundu, Alemdar'a çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Işıksu, esnafı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile 1 Mayıs Cuma gününden itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, eczane, fırın ve market ziyaretleri gerçekleştirdi.

Işıksu, yaptığı açıklamada, ilçedeki birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün zor badirelerde çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Adapazarı halkının her zor zamanda örnek davranış sergilediğini vurgulayan Işıksu, "Esnafımızla koronavirüs salgınına karşı güzel bir birliktelik sağladık. Genelge kapsamında dükkanlarını açamayan esnafımıza destek olduk ve bu süreçte de olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Adapazarı'mız ortak ve birlikte mücadele ile salgın sürecini en az hasarla atlatacak. Azim ve gayretle çalışan tüm esnafımıza kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.