Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, liglerin başlamasının ardından Sakaryaspor'un kalan 6 maçı da kazanacağına inandığını belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-siyahlı takımın Rüstemler Tesisi'nde kulüp başkanı Cumhur Genç, teknik direktör Şaban Yıldırım, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde takımın 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığını anımsattı.

Yeniden toplanarak çalışmalara başlayan takıma başarılar dileyen Yüce, "Normal sezonun tamamlanmasına 6 hafta var. Lig hazırlıkları da haziran ayının ortalarına kadar devam edecek. İnşallah Sakaryasporumuz kaldığı yerden devam edecek ve şehrimize çifte bayram yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.

Yüce, oyunculara çalışmalarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Et54 satışlara başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye güvencesiyle satışa başlayan "Et54" ofisini ziyaret etti.

Ziyarette Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Yüce, belediyenin, Sakarya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne üye üreticiden alınacak ürünleri vatandaşlarla buluşturacağını söyledi.

Hem üreticinin destekleneceğini hem de vatandaşlara kaliteli ve uygun ürünler sunulacağını aktaran Yüce, Sakarya halkını satış noktalarına davet etti.

Zabıtadan işyerlerine denetim ve bilgilendirme

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kovid-19'la mücadele kapsamında denetim çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirirken aynı zamanda işletme personellerine koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı bilgilendirme broşürleri dağıtmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, sosyal mesafeye uyma, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunan ekiplerin faaliyetlerini kent merkezi ve 16 ilçenin tamamında yürüttüğü kaydedildi.