Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, şehit annesi Nuran Gültaş'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Şırnak'ta şehit olan Recep Gültaş'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Çiçekli ve Özten, anne Gültaş'la sohbet ederek kendisine çiçek takdim etti.

Gültaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çiçekli ve Özten'e evinin bahçesinde büyüttüğü marullardan verdi.

Belediye Başkanı Özten, şehitlerin ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, "Recep Gültaş kardeşimiz bizler için dağlarda mücadele ederken şehit olmuştur. Kendilerini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. İlçemizdeki şehit ailelerinin emrindeyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Karasu ve Kocaali'de 100 yaş üzerindeki annelere ziyaret

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede 100 yaşın üzerindeki anneler ile şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selam ve mesajını ileten Nebioğlu, annelere çeşitli hediyeler verdi.

Nebioğlu'na Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mansur Saldıran da eşlik etti.

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da ilçedeki şehit aileleri ve 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesince annelere karanfil dağıtıldı

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Anneler Günü nedeniyle istisna uygulaması kapsamında bugün ilk kez sokağa çıkan annelere karanfil dağıttı.

Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin sevgilerin en yücesine layık olduğunu belirterek, "Öyle anneler vardır ki yetiştirdiği evlat vatan için gözünü kırpmadan canını verir. Bu nedenle her daim baş tacımız olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır. Tüm annelerimizin gününü kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Ferizli'de 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Sakarya'nın Adapazarı, Ferizli ve Hendek ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bol bol yürüyüş ve spor yaptıktan sonra saat 15.00'te evlerine döndü.

Eşiyle yürüyüşe çıkan 70 yaşındaki Hayrettin Özcan, evde sıkılmaya başladıklarını, uygulamanın kendilerine çok iyi geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Adapazarı ve Hendek ilçelerinde de vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.