Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, modern şehirleşmenin ve güvenli ulaşımın en önemli gerekliliklerinden biri olan asfalt çalışmalarının pogram dahilinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Yüce, Topça Kavşağı'na bağlanan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Asfalt sezonunun açılmasıyla çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirterek, "Daha önce altyapı çalışmalarını tamamladığımız Erenler'de bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddemize uzunluğu 250 metreyi bulan, en az 12 metre genişliğe ve yer yer 20 metre genişliğe ulaşan güzergahta toplamda 2 bin 850 ton sıcak asfalt kullandık. Modern şehirleşmenin ve güvenli ulaşımın en önemli gerekliliklerinden biri olan asfalt çalışmalarımız program dahilinde hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üst yapı çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde önemli geçiş noktası olan Bankalar Caddesi'nin 120 metrelik taş kısmının yenilendiği kaydedildi.

Açıklamada, sert zemin üzerine aralarına derz atılarak ve yeniden şekil verilerek döşenecek olan Arnavut kaldırım taşlarının daha sağlam ve güvenli bir hale getirileceği belirtilerek, "21 Mayıs Perşembe günü saat 06.00'da trafiğe açılacak olan Pasaj 2000 ve Orhan Cami arasındaki kısım için geçişler alternatif güzergahlara yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.