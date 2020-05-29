Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

Polis Başmüfettişleri M. Nihat Sumra, Fikret Pelit ve Osman Ulusinan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

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Polis Başmüfettişleri M. Nihat Sumra, Fikret Pelit ve Osman Ulusinan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür ettiklerini belirten heyet başkanı Sumra, Sakarya gibi güzel ve misafirperver insanların yaşadığı bir şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kendilerini ilde ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Vali Nayir de Polis Başmüfettişlerine güzel düşünceleri için teşekkür edip Sakarya'nın doğal ve tarihi yerlerine dair bir süre sohbet etti.

- BELPAŞ sosyal tesisleri 1 Haziran'da açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan sosyal tesisler 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla kapılarını açıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını süresince paket servis olarak vatandaşlara hizmet sunan Kent Park, Orman Park, Yenikent Park, Maltepe Park, Korucuk Park, Şemsiyeli Park, BELPAŞ Spor Kompleksi, Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kocaali Bahçem Park Tesislerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Belirtilen kurallara uygun olarak faaliyete başlayacak tesislerin girişlerinde tüm misafirlerin ateş ölçümü yapılacağı ve işletmelerin tüm bölümlerinin düzenli olarak dezenfekte edileceği aktarılan açıklamada, "Personellerimiz ile tüm mekan iç ve dış temizliği yapılarak herhangi bir olumsuzluğa yer verilmeyecek ve sosyal mesafe kuralına göre oturma şekilleri oluşturularak maske ve eldiven kullanma kuralına önemle riayet edilecektir. Tüm misafirlerimizin sağlığını göz önüne alarak, belirtilen kuralların itina ile uyulmasına önemle dikkat edeceğiz. Tüm hemşirelerimizi tesislerimizde yeniden buluşmaya davet eder, sağlıklı günler dileriz." denildi.

Yenikent Hastanesi "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı

Doğal kaynakların korunmasına yönelik, geri dönüşümü verimli hale getirmek için başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Yenikent Devlet Hastanesi, "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan başvuru incelenerek onaylandı.

Çalışmalarını tamamlayarak temel kriterleri yerine getiren Yenikent Devlet Hastanesi onay sonrası belgesini alırken, hastane bünyesinde yaklaşık bir yıldır geri kazanılan atık (kağıt, plastik, metal, cam) miktarı 30 tonu buldu.

Yapılan çalışma kapsamında 6 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 101 adet ağaç kurtarılırken, genel kapsamda 30 ton atığın geri kazanımı ile 166 bin 712 metreküp su tasarrufu, 57 bin 472.69 kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi gibi birçok kriteri içerisinde barındıran Sıfır Atık çalışmalarına başlayan kurumlar, temel seviye belgesi alarak diğer çalışmaları tamamladıkça bu alandaki yeterlilik gücünü arttırabiliyor.


Salgın destek paketleri Geyve'de dağıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan salgın destek paketleri hanelere ulaşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, planlanan takvim eşliğinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Geyve'de maske ve dezenfektanın da yer aldığı salgın destek paketlerinin vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi.

Bugüne kadar Karapürçek, Söğütlü, Taraklı ve Pamukova ilçelerinde dağıtımın yapıldığına değinilen açıklamada, "Başkanımız Ekrem Yüce tarafından her haneye ulaştırılacağı açıklanan salgın destek paketlerinin dağıtımı devam ediyor. Karapürçek, Söğütlü, Taraklı ve Pamukova'da tamamlanan, şehir merkezinde de bazı mahallelerde hanelere ulaştırılan salgın destek paketlerini Geyve'de vatandaşlarımıza ekiplerimiz aracılığıyla takdim ediyoruz. En kısa sürede ilçemizin tamamına paketlerimizi ulaştıracak ve dağıtımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Yenikent, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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