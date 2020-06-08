Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Bulvarında başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, projede Sakaryaspor Stadyumu ile Eser Okulu'nun ardından Yeni Cami'ye kadar olan etabın da kaldırımlarının yenilendiği bildirildi.

Bu etabın ardından başlatılacak asfalt serim işlemiyle bölünmüş yolun yeni yüzüne kavuşturulacağı ifade edildi.

- SASKİ'den '185 Mobil Amir İş Emri'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kurum içi eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için devreye alınan '185 Mobil Amir İş Emri' programı için ilgili personele eğitim verildiği bildirildi.

Devam eden seminerlerle talep ve şikayetlerin hızla çözüme kavuşturulması ve kurumun teknolojik altyapısının değişen şartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

- SUBÜ'de normalleşme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Dairesi Başkanlığı, 'Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü' başlığı altında online hizmet içi eğitim düzenledi.

Yapılan açıklamada, yeni normale alışma sürecinde tüm personelin yeniden mesaiye başlamasıyla virüsün bulaşıcı etkisinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirilerek, çalışma ortamında alınacak tedbirleri aktarmak için alanında uzman hocaların eğitim düzenlediği ifade edildi.