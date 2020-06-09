Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 ilçe ve şehir merkezinde başlatılan çalışmalar Ferizli Karadiken Mahallesi'nde sürdürülüyor.

Bu kapsamda 4 bin metre uzunluğa sahip güzergahta 5 bin ton asfalt serimi yapılacak ve çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

- Sakarya'da "arabalı sinema keyfi" başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 Haziran Çarşamba günü "arabalı sinema etkinliği" düzenlenecek.

Yapılan açıklamada, Demokrasi Meydanı'nda 21.00'de başlayacak gösterimde, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Babam ve Oğlum" filminin perdeye yansıyacağı bildirildi.

Etkinliğe tüm kültür sanat dostları davet edilirken, pandemi tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulunuldu.