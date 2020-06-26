Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ) Sakarya'da Milli Elektrikli Tren test programına katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ) Sakarya'da Milli Elektrikli Tren test programına katılacak.

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Alınan bilgiye göre, 29 Haziran Pazartesi saat 10.00'da TÜVASAŞ'ın Adapazarı ilçesindeki yerleşkesine gelecek Bakanlar Karaismailoğlu ve Varank, yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan, Türkiye'nin uluslararası markası olacak Milli Elektrikli Treni'nin test programını gerçekleştirecek.

Valilikten YKS'ye girecek öğrencilere uyarı

Sakarya Valiliği, yarın ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylara Kovid-19 uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sınavlara girecek olan adaylardan kesin Kovid-19 tanısı olan, tanı ile tedavisi tamamlanıp sonrasında karantina sürecinde olan, vaka ile temasından dolayı karantina sürecinde olan, Kovid-19'u düşündürecek şikayetleri olan adayların sınava girecekleri yerlerin güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bu durumdaki adayların durumlarını belirten detaylı bir genel amaçlı dilekçe ve ilgili belgeyi/belgeler ile ÖSYM Başkanlığına veya adayın sınava gireceği yerin bağlı olduğu il/ilçe sınav koordinatörlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu değişikliği yaptırmayan adaylar, bu durumlarının ortaya çıkmadan önceki normal durumlarına göre düzenlenmiş sınava giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda sınava girmelerine izin verilmeyecektir."

Durmuş'tan üniversite adaylarına mesaj

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş YKS sınavlarıyla ilgili mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, "Güzel ülkemin güzide gençleri, bir millet ancak hayallerini hedefleriyle buluşturabilen bir neslin omuzlarında yükselir. On iki yıldır özenle emek vererek kendinize bir rota çizdiniz ve şimdi dümen sizde. Deniz fırtınalı da olsa siz buna hazırsınız. En güvenli limana doğru haydi, yelkenler fora! Üç ay evde kalıp sınava hazırlanmak belki sizi biraz bunaltmış olabilir ama artık final sahnesine çıkmanıza sadece saatler kaldı. Hayalini kurduğunuz geleceğe adım atarken elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Durmuş'tan BİK Müdürü Çorbacı'ya ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.

Müdür Yardımcıları Naci Doyuk, Mehmet Salih Güvendi, Engin Kahraman ve Pınar Bulut'un da eşlik ettiği ziyarette Durmuş, BİK Şube Müdürü Çorbacı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Çorbacı da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Durmuş'tan Müftü Başiş'e ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya İl Müftülüğü görevine atanan Hasan Başiş'i ziyaret etti.

Pandemi süreci nedeniyle geciken ziyarette Müftü Başiş'e görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Durmuş, milli eğitim camiası olarak Müftülükle yürütülen iş birliği çalışmalarının önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının da da katıldığı ziyaretten büyük memnunluk duyduğunu dile getiren Müftü Başiş, çocukların ve gençlerin eğitimlerine özveriyle destek sağlayan milli eğitim camiasına teşekkür etti.

Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:31 Kaynak: AA

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